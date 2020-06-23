Задержана гражданка Китая, которая находилась в квартире с брошенными детьми в Москве

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире в Останкинском районе Москвы, где нашли пятерых брошенных младенцев. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В квартире, где были обнаружены дети, находилась приезжая из КНР. Сейчас она доставлена в отделение полиции, где будет допрошена", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила ранее представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, во вторник в квартире жилого дома на Аргуновской улице были найдены пятеро младенцев в возрасте от 6 дней до 6 месяцев. С ними находились две женщины, личности которых устанавливаются. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми")

Прокурор Москвы Денис Попов поставил на контроль ход его расследования.

Как сообщил ранее ТАСС источник, найденные младенцы оказались суррогатными детьми, выношенными для родителей - граждан Китая. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве. В полиции подтвердили информацию, что пятеро грудных детей рождены от суррогатных матерей.