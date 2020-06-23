Расследование уголовного дела Михаила Ефремова могут завершить через три недели

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Следствие по уголовному делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова может завершиться через три недели. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

"Через две или три недели расследование завершат, потом передадут его [дело] сторонам для ознакомления, а затем - в прокуратуру", - сказал защитник. По его словам, в суд дело Ефремова может поступить в августе.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего. В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.