Источник: арестованный в Ленобласти экс-депутат считал, что стреляет по вооруженным людям

ТАСС, 23 июня. Бывший муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Илья Русинов, арестованный в Ленинградской области за стрельбу из карабина по лодке с людьми, был уверен, что ведет ответный огонь по вооруженным гражданам, так как видел в их руках пистолет. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Он посчитал, что люди в лодке были вооружены. Выяснилось, что у семьи в лодке был детский игрушечный пистолет, которым они пытались разогнать чаек над лодкой", - сказал собеседник агентства.

Другой источник в экстренных службах также сообщил ТАСС о том, что стрелок сам позвонил в правоохранительные органы и сообщил об инциденте. Пострадавшая в результате стрельбы женщина, по словам собеседника агентства, до сих пор находится в больнице.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области сообщили, что в выходные в Приозерском районе региона был задержан мужчина, который открыл огонь по лодке с людьми, которая подплыла к его участку на берегу озера. В результате стрельбы пострадала женщина, она была госпитализирована. В главке МВД по Петербургу и Ленобласти также сообщали, что задержанный является исполнительным директором коммерческой фирмы, оружие и боеприпасы у него были изъяты.

В отношении задержанного СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство, прокуратура Ленинградской области поставила ход его расследования на контроль. Во вторник по решению суда задержанного заключили под стражу на два месяца. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что задержанного зовут Илья Русинов. С 2015 года Русинов был депутатом от "Единой России" в муниципальном образовании Измайловское в Петербурге. В 2019 году в очередных выборах муниципальных депутатов он не участвовал.

В петербургском отделении "Единой России" сообщали, что из-за возбуждения дела в отношении Русинова, его членство в партии будет приостановлено.