В ДТП в Ленинградской области пострадали женщина и три ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись вечером во вторник на трассе в Гатчинском районе Ленинградской области, пострадала женщина и трое детей от 4 до 6 лет. Об этом журналистам сообщили в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел во вторник около 19:40 в Гатчинском районе Ленинградской области на 12 км автодороги Сиверский - Дружная горка - Куровицы.

"Неустановленный водитель, управляя автомобилем Daewoo Matiz, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Focus. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Daewoo Matiz: женщина 1987 года рождения и трое ее детей: два мальчика 6 и 4 лет, одна девочка 5 лет", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Водителя автомобиля Daewoo Matiz разыскивают.