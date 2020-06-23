Власти Мехико сообщили о незначительном ущербе в городе после землетрясения

МЕХИКО, 23 июня. /ТАСС/. Около 30 зданий в Мехико получили незначительные повреждения после мощного землетрясения, случившегося во вторник в штате Оахака на юге страны. Об этом сообщила на пресс-конференции в видеоформате глава правительства мегаполиса Клаудия Шейнбаум.

"Данных о серьезном ущербе нет, мы продолжаем следить за ситуацией в Мехико в связи с возможностью повторных толчков", - сказала политик. По ее словам, два человека получили травмы, их жизнь вне опасности.

Пресс-секретарь посольства РФ в Мексике Евгений Ненашкин сообщил корреспонденту ТАСС, что сведений о пострадавших среди соотечественников, находящихся в латиноамериканской стране, не поступало. Работа посольства продолжается в штатном режиме.

Согласно информации Национальной сейсмологической службы Мексики, очаг землетрясения магнитудой 7,5 залегал на глубине 5 км, эпицентр находился на расстоянии 23 км от населенного пункта Крусесита на тихоокеанском побережье Оахаки - на расстоянии более 500 км от Мехико. Подземный толчок ощущался на территории нескольких регионов, включая столицу.

По данным властей, в Оахаке один человек погиб, материальный ущерб оценивается как небольшой.