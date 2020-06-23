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В Москве задержали около 30 человек в ходе рейда по борьбе с оргпреступностью

По словам источника в правоохранительных органах, задержание преступных лидеров из кавказских республик произошло в кафе на Алтуфьевском шоссе

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы, уже задержаны около 30 человек. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах

"В правоохранительные органы поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. После этого полиция и ФСБ организовала рейд против этой сходки и задержала порядка 30 человек внутри кафе", - сказал собеседник агентства, отметив, что часть задержанных оказались вооружены.

По словам источника, в ходе проведения операции прозвучало несколько выстрелов, один человек пострадал.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет информацию о стрельбе на северо-востоке Москвы.

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