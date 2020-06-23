Источник: один человек пострадал при стрельбе на Алтуфьевском шоссе в Москве

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Один человек получил огнестрельное ранение во время стрельбы на Алтуфьевском шоссе в Москве, где проходит операция по задержанию криминальных лидеров. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, во время стрельбы пострадал один человек, он получил огнестрельное ранение", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет информацию о стрельбе на северо-востоке Москвы. Позже источник пояснил ТАСС, что правоохранительные органы проводят операцию по задержанию криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе, где задержаны порядка 30 человек. Спецоперация проходит в одном из кафе, где полиция и ФСБ организовала рейд против этой сходки.