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Источник: один человек пострадал при стрельбе на Алтуфьевском шоссе в Москве

Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Один человек получил огнестрельное ранение во время стрельбы на Алтуфьевском шоссе в Москве, где проходит операция по задержанию криминальных лидеров. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, во время стрельбы пострадал один человек, он получил огнестрельное ранение", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет информацию о стрельбе на северо-востоке Москвы. Позже источник пояснил ТАСС, что правоохранительные органы проводят операцию по задержанию криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе, где задержаны порядка 30 человек. Спецоперация проходит в одном из кафе, где полиция и ФСБ организовала рейд против этой сходки.

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