СМИ: восемь человек пострадали при наводнении в Стамбуле

ТАСС, 24 июня. По меньшей мере один человек погиб, еще восемь пострадали во вторник в результате наводнения в Стамбуле. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

По словам губернатора Стамбула Али Йерликая, погибший - 30-летний гражданин Сирии. Среди пострадавших - трое сирийских детей. Причиной наводнения стал сильный дождь, начавшийся в Стамбуле во второй половине дня.

Городу был нанесен значительный ущерб: с некоторых зданий были сорваны крыши, на одну из городских стоянок сошел оползень. В нескольких кварталах города отключалось электричество.