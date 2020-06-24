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Американские специалисты отменили предупреждение о цунами после землетрясения в Мексике

В результате землетрясения погиб один человек

ТАСС, 24 июня. Национальный центр предупреждения о цунами США отменил оповещение о возможном цунами в Гватемале, Мексике, Гондурасе и Сальвадоре, распространенное после землетрясения в мексиканском штате Оахака. Об этом сообщается на сайте центра.

"На основании всех доступных данных [сообщаем, что] угрозы цунами от этого землетрясения теперь нет", - указано в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло во вторник. По информации Национальной сейсмологической службы Мексики, очаг подземного толчка залегал на глубине 5 км, эпицентр находился на расстоянии 23 км от населенного пункта Крусесита. Землетрясение ощущалось на территории нескольких регионов, в том числе в столице страны, расположенной на расстоянии более чем 500 км от эпицентра стихии.

К настоящему времени стало известно об одном погибшем и нескольких пострадавших, материальный ущерб оценивается как незначительный.

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