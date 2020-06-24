В Амурской области горят пиломатериалы на лесопилке на площади 1,5 тыс. кв. метров

ТАСС, 24 июня. Пиломатериалы горят на лесопилке в городе Шимановск Амурской области, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на улице Взлетная, дом 7 поступила в 23:05 (мск). "По прибытии первых подразделений было установлено, что происходит возгорание пиломатериалов на лесопилке общей площадью 1 500 кв. метров. Пожару присвоен второй номер сложности", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Угрозы жилым строениям также нет. На месте пожара работает 54 человека личного состава и семь единиц техники.