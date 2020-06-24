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Жильцов двухэтажки в Якутии эвакуировали из дома из-за появившихся в нем трещин

По данным МЧС, есть угроза обрушения здания

ЯКУТСК, 24 июня. /ТАСС/. Жильцы эвакуированы в Якутске из-за образовавшихся трещин в нескольких квартирах в двухэтажном доме, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главного управления МЧС России по Якутии.

"Поступило сообщение о том, что в двухэтажном жилом доме <…> образовалась трещина, существует угроза обрушения. К месту происшествия оперативно убыли спасатели МЧС России и оперативная группа Якутского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии оперативной группы установлено, что в трех квартирах третьего подъезда образовались трещины", - говорится в сообщении.

Людей из дома, где проживает 48 человек, вывели. На месте происшествия находятся представители мэрии Якутска, службы жизнеобеспечения города и представители управляющей компании.

Эвакуацией занимались 20 человек с использованием пяти единиц техники.

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