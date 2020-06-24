Спасатели на Камчатке нашли личные вещи пропавших при крушении катера моряков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июня. /ТАСС/. Документы, рюкзаки и другие личные вещи, принадлежащие морякам, пропавшим 14 июня в результате крушения катера на Камчатке, нашли с помощью беспилотника, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

"При обследовании акватории с помощью дрона удалось обнаружить остатки судна, при обследовании береговой линии - документы, баулы и рюкзаки, которые, по уточненной информации, в момент происшествия находились на перевернувшемся катере. Обнаруженные вещи переданы следственным органам. За 11 дней спасателями обследовано около 800 км акватории", - уточнили в ведомстве.

Как отмечается в сообщении, для более эффективного осмотра районов поиска применяются новейшие беспилотные авиационные системы, спасательные катеры и высокопроходимые вездеходы. Всего за весь период к поисковым работам привлекли свыше 70 человек и 20 единиц различной техники.

14 июня в 38 км от Авачинской бухты перевернулся маломерный катер компании ООО "Увгил", четыре человека, которые были на борту, пропали без вести. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил МЧС России организовать поиски моряков, задействовать для этого все имеющиеся средства.

Авачинская бухта - крупная бухта Тихого океана восточного побережья Камчатки.