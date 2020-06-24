Под Ростовом-на-Дону загорелась стоянка с большегрузами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июня. /ТАСС/. Возгорание произошло на стоянке большегрузных автомобилей в городе Шахты в Ростовской области, в результате которого повреждены пять машин. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным пресс-службы, возгорание произошло в 08:42 мск на стоянке на проспекте Победы революции, в 08:48 оно было локализовано, в 08:58 - ликвидировано. "Огнем повреждены пять автомобилей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, причину инцидента устанавливают органы дознания. Предположительно, изначально загорелся один автомобиль, затем огонь перекинулся на соседние большегрузы.

К ликвидации пожара привлекалось пять единиц техники, 17 человек, уточнили в МЧС.