Полиция обнаружила оружие у участников конфликта в Норильске

ТАСС, 24 июня. Сотрудники полиции совместно с бойцами СОБР управления Росгвардии по Красноярскому краю провели обыски в домах участников массовой драки в Норильске. В ходе обысков изъяты ножи и огнестрельное оружие, а также одежда со следами крови, сообщается в среду на сайте краевого управления МВД.

"В рамках расследования уголовного дела по адресам проживания участников происшествия проведены обыски, в ходе которых полицейские изъяли предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела: 11 ножей, пневматический пистолет, 29 телефонов, два жестких диска, одежду и обувь со следами крови и другое", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обыски проведены в домах 17 фигурантов. Изъятое оружие, техника и другие предметы будут направлены на экспертизу.

Ранее ТАСС сообщал, что конфликт с участием около 40 человек произошел на улице в Норильске 20 июня. По данным правоохранительных органов, ссора, которая переросла в массовую драку, возникла на бытовой почве. Прибывшие на место полицейские и доставили участников конфликта в отдел полиции. Позднее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").