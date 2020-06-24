Полиция проверит обстоятельства конфликта со стрельбой в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июня. /ТАСС/. Полиция проводит проверку данных о стрельбе на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области.

"По данному факту проводится проверка", - прокомментировали ТАСС информацию о стрельбе в Ростове-на-Дону в пресс-службе регионального главка МВД.

Кадры, на которых видны возможные участники конфликта и слышен выстрел, были опубликованы в одной из социальных сетей ночью в среду. Автор записи указал, что инцидент произошел на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону.