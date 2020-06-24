Площадь загрязнения топливом в Норильске составила 8,9 га

ТАСС, 24 июня. Площадь загрязнения дизельным топливом в результате разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, по уточненным данным, составила 8,9 га, в акватории рек она превысила 1,6 кв. км. Об этом ТАСС сообщили в среду в оперативных службах.

"Площадь загрязненной территории составила в общей сложности 8,9 га, акватории рек - свыше 1,6 кв. км", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, дизельное топливо попало в акватории рек Далдыкан и Амбарной. "На Амбарной для предотвращения распространения топлива было установлено 76 линий боновых заграждений протяженностью свыше 8,5 км", - сообщили в оперативных службах.

Сейчас концентрация нефтепродуктов в Амбарной значительно сократилась и превышает предельно допустимую всего в два раза.

Второй, основной, этап ликвидации последствий утечки топлива завершен. Проводится точечная работа по сбору нефтепродуктов. Всего собрано почти 33 тыс. кубометров топливно-водяной смеси, откачано свыше 7,3 тыс. кубометров, вывезено более 136,3 тыс. тонн загрязненного поверхностного грунта. Для нейтрализации нефтепродуктов обработано сорбентом 97,6 км береговой линии и 187,4 тыс. кв. м загрязненной территории.

Сейчас в ликвидации чрезвычайной ситуации участвуют почти 500 человек, задействовано 248 единиц техники. По сравнению с прошлой неделей количество ликвидаторов аварии сокращено на 200 человек.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов.