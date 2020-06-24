Брата и сестру убитого в Астрахани ребенка проверят на соучастие в преступлении

АСТРАХАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Родственников, проживавших с 12-летним мальчиком, которого убили и замуровали в бетон в Астрахани, а также его старшего брата, в подвале дома которого обнаружили тело ребенка, проверят на соучастие в убийстве. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

"О том, где оно [тело] находится, рассказал старший брат. Он узнал от матери, но не сразу, а после того как мальчика уже убили и перевезли туда. В ходе очередного опроса он признался", - рассказал источник.

Кроме этого, в ходе расследования проверят на соучастие в преступлении остальных родственников: отца и старшую сестру, которая сейчас находится не в Астрахани. Правоохранители подозревают, что семья могла быть в курсе преступления.

"Они имеют право не доносить на близкого родственника. Это нужно доказать (то, что семья имеет отношение к убийству)", - уточнил собеседник агентства.

4 марта этого года ребенок не вернулся домой после прогулки, больше трех месяцев его искали полиция и волонтеры. 19 июня тело мальчика обнаружили замурованным в бетон в подвале дома его старшего брата. По подозрению в убийстве арестована его мать, которая оказалась известной в Астрахани личностью (в 2019 году она участвовала в кампании по выборам губернатора области). Следствие считает, что она во время ссоры убила его несколькими ударами чугунной гантели по голове.