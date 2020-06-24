Уголовное дело обвиняемого в растрате экс-главы "Русгидро" прекращено

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Уголовное дело бывшего главы компании "Русгидро" Евгения Дода, которого обвиняли в растрате, прекращено. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Руслан Коблев.

"Следствие подтвердило, что Дод не причастен к инкриминируемому ему деянию, и прекратило его дело. Он считается несудимым", - сказал защитник. Он добавил, что прекращено дело и главного бухгалтера, начальника департамента корпоративного учета и отчетности "Русгидро" Дмитрия Финкеля.

Следствие обвиняло Дода и Финкеля в растрате 73 млн рублей при начислении премии за 2013 год. Изначально им вменялась часть 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), но позже обвинение переквалифицировали на часть 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата или присвоение чужого имущества, совершенные в особо крупном размере"). Дод, арестованный в июне 2016 года по обвинению в мошенничестве, возглавлял "Русгидро" с ноября 2009 года до августа 2015 года. Следствие заявляло, что он по итогам 2013 года выписал себе 353,21 млн рублей премии, неправомерно завысив ее размер.

Причем ранее сообщалось, что ущерб составил "не менее 73,2 млн рублей". Дод не признал себя виновным, но погасил причиненный, по мнению следствия, ущерб, после этого следователь согласился на изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. А после истечения его срока экс-глава "Русгидро" был отпущен на свободу.