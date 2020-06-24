В Дагестане возбудили дело после убийства мужчины во время стрельбы в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 24 июня. /ТАСС/. Неизвестный из пистолета застрелил мужчину у ворот махачкалинского водоканала, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского управления СК России.

"По версии следствия, 23 июня, примерно в 22:45, у ворот на территории ОАО "Махачкалаводоканал", расположенной на улице Акушинского в городе Махачкале, в ходе возникшей драки неустановленное лицо произвело множество выстрелов из пистолета в 27-летнего местного жителя. От причиненных огнестрельных ранений потерпевший скончался в больнице", - сообщили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Ведется поиск участников инцидента.

По данным источника в оперативных службах Дагестана, в инциденте могли участвовать сыновья одного из депутатов парламента республики. Убитый - родственник бывшего высокопоставленного чиновника. ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.