В пяти областях Украины развивается критическая ситуация из-за наводнения

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Пять областей на западе Украины пострадали от наводнения из-за сильных дождей, больше всего - Ивано-Франковская. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на брифинге по итогам визита в эту область.

"Развивается чрезвычайно критическая ситуация в пяти областях Западной Украины. Ивано-Франковская область пострадала больше всего: более 165 населенных пунктов по состоянию на утро сегодняшнего дня попали под влияние наводнения, есть разрушенные здания", - сказал он. Премьер заявил, что всего там разрушено 110 км автомобильных дорог, 19 мостов "практически полностью уничтожены", много поврежденных мостов. "Частично затоплены государственные дороги международного значения, ситуация продолжает быть напряженной. Сегодня фактически волна пошла на Тернопольскую область", - сказал глава правительства.

По состоянию на среду погибшими от наводнения являются трое человек, один из них до сих пор не найден.

Шмыгаль отметил, что сумму ущерба от стихии пока сложно вычислить, поскольку она еще продолжает бушевать в регионе. Между тем, продолжил он, область уже обратилась к правительству с просьбой выделить помощь в размере 500 млн гривен ($18,8 млн), еще 82 млн гривен ($3,2 млн) потребуется для восстановления дамб и защитных ограждений. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании правительства в четверг, добавил он. Для ликвидации последствий стихии в регион направлены дополнительные силы Государственной службы по ЧС, привлечена авиация.

Ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины приняла комплекс мер по преодолению последствий наводнений в западных областях страны. В частности, до 1 июля поручено проинспектировать разрушенные и поврежденные здания, дорожную инфраструктуру для установления размеров нанесенного ущерба.

Государственная служба Украины по ЧС сообщила в среду, что сильные дожди стали причиной подтопления 187 населенных пунктов в западных областях Украины.