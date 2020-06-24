В Пакистане представили доклад о причинах крушения самолета в Карачи

ИСЛАМАБАД, 24 июня. /ТАСС/. Пилоты самолета Airbus A320 авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана", потерпевшего крушение 22 мая в районе города Карачи, во время полета были увлечены разговорами о коронавирусе. Об этом в среду рассказал министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан в ходе представления доклада об авиакатастрофе в нижней палате парламента Пакистана.

"Весь полет пилоты обсуждали коронавирус, - рассказал министр. - Они были не сосредоточены и говорили о коронавирусе, от которого пострадали их семьи". "Очень грустно, что самоуверенность и отвлеченное внимание стали причиной такого крупного инцидента", - добавил Хан, отметив, что командир воздушного судна был очень опытным пилотом.

Как рассказал министр гражданской авиации, пилоты и диспетчеры допустили целый ряд ошибок. "На расстоянии 10 миль от взлетно-посадочной полосы самолет должен быть на высоте в 2500 футов, а он находился на 7220 футах", - рассказал Хан, отметив, что это стало первой ошибкой. - Диспетчеры трижды уведомляли пилота о том, что самолет летит слишком высоко, однако пилот отказался слушать, передав, что он справится". "Еще одним важным фактором стало то, что за пять морских миль до полосы пилоты убрали шасси, хотя ранее они были выпущены", - добавил он.

"После первой попытки приземления были повреждены оба двигателя, - рассказал Хан. - Диспетчеры не проинформировали пилота о том, что двигатели загорелись". "Авиадиспетчеры также виноваты", - добавил министр. "И пилоты, и диспетчеры не соблюдали протокол, - подчеркнул Хан. - Пилот проигнорировал указания авиадиспетчеров, а они, со своей стороны, не проинформировали пилота о столкновении двигателей с землей".

В начале июня Управление гражданской авиации страны сообщило, что пилот упавшего самолета проигнорировал инструкции авиадиспетчера при посадке. По информации ведомства, диспетчер дважды потребовал прекратить заход на посадку, но пилот продолжил приземление. При этом скорость воздушного судна была значительно выше допустимой.