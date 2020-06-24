В Махачкале произошел пожар в районе южной автостанции

МАХАЧКАЛА, 24 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в районе южной автостанции Махачкалы, огонь охватил несколько торговых точек на площади 1,2 тыс. кв. метров, об этом сообщили в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"В Махачкале, на проспекте Аметхана Султана в районе южной автостанции, горят магазины на площади 1,2 тыс. кв. метров. На месте работает группировка из 65 человек и 21 единицы техники", - сказали в ведомстве. Также на место выдвинулась лаборатория по замеру ПДК вредных веществ.

Как сообщил в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 300 кв. м. Пострадавших нет.

В новость внесены изменения (19:34 мск) - добавлена информация об увеличении площади пожара.