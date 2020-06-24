Открытое горение на территории рынка в Махачкале ликвидировали

МАХАЧКАЛА, 24 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории рынка в районе южной автостанции в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

"В 21:16 - ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве.

Крупный пожар произошел в среду в районе автостанции, расположенной на въезде в город со стороны Дербента, по информации ГУ МЧС по Дагестану, огонь охватил несколько торговых точек, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. метров. Пострадавших нет.

В новость внесены изменения (21:34 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.