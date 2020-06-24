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Четыре человека погибли при съезде машины в кювет в Ленобласти

В результате происшествия еще один человек пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Иномарка Mitsubishi Lancer съехала в кювет и врезалась в дерево в Ленинградской области. В результате ДТП погибли четыре человека и еще один пострадал, сообщили в среду в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

"Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer совершил съезд в левый кювет с наездом на дерево. В результате ДТП четыре человека погибли и один получил тяжелые травмы", - говорится в сообщении.

Авария, по данным ведомства, произошла около 20:00 мск на 95-м километре трассы Паша - Часовенское - Кайвакса в Тихвинском районе региона.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

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