В двух ДТП на одном участке в Ленинградской области пострадали 10 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Две аварии произошло одновременно на 74-м км автодороги А-120 "Южное полукольцо" в Гатчинском районе Ленинградской области. Пострадали 10 человек, в том числе трое детей, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"По предварительной информации, 24 июня около 19:57 в Гатчинском районе Ленинградской области на 74 км автодороги А-120 "Южное полукольцо" произошло два ДТП - столкновение машин, двигавшихся во встречном направлении. В первом автомобиль Toyota под управлением водителя 1998 г. р. и автомобиль Skoda под управлением водителя 1995 г. р. В результате ДТП различные травмы получили оба водителя и три пассажира автомобиля Skoda. Во второй аварии участвовали автомобиль Lexus под управлением водителя-женщины 1981 г. р. и автомобиль Renault Duster под управлением водителя-женщины 1984 г. р. В результате ДТП различные травмы получили оба водителя и три несовершеннолетних пассажира автомобиля Lexus, - говорится в сообщении.

Все пострадавшие были доставлены в Гатчинскую клиническую больницу. По фактам ДТП проводится проверка.