В Джорджии трем жителям предъявили обвинения в связи со смертью афроамериканца

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Власти штата Джорджия в среду предъявили трем местным жителям обвинения в убийстве в связи со смертью афроамериканца, которая привлекла большое внимание общественности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте прокурора округа Кобб (штат Джорджия).

Речь идет о темнокожем Амаде Орбери, который был застрелен в феврале, когда совершал пробежку в районе города Брансуик в восточной части штата. По данным властей, в Орбери стрелял из дробовика белый местный житель Трэвис Макмайкл. Он и его отец Грегори Макмайкл, предположительно, посчитали, что афроамериканец незаконно проник в частный дом, и попытались самостоятельно его задержать. По данным следствия, Трэвис Макмайкл и его отец, увидев Орбери, поехали за ним на автомобиле, взяв с собой огнестрельное оружие. За ними также поехал их сосед Уильям Брайен. Во время начавшейся потасовки между Орбери и Трэвисом Макмайклом были произведены несколько выстрелов. Орбери умер на месте от огнестрельных ранений.

Трэвис Макмайклу и его отцу, а также Брайену предъявлены обвинения в ряде преступлений, в том числе в нападении на Орбери и его предумышленном убийстве. Жюри присяжных признало, что имеющихся у прокуратуры улик достаточно для предъявления обвинений.

Власти первоначально не предприняли никаких мер после смерти Орбери. Позже в интернете были опубликована запись произошедшего. Она привлекла большое внимание СМИ и правозащитных организаций. В начале мая отец и сын Макмайклы были арестованы по подозрению в нападении на Орбери и его убийстве. Позже в том же месяце арестовали и Брайена по подозрению в причастности к убийству и попытке незаконно ограничить свободу человека.

После продолжительного рассмотрения имеющихся у властей улик суд посчитал, что есть достаточные основания для предъявления обвинений и начала процесса. Судья, в частности, учел показания Брайена, который утверждал, что Трэвис Макмайкл сразу после смерти Орбери употребил в отношении афроамериканца расистское оскорбление.

Данное разбирательство привлекло особое внимание СМИ в свете того, что с конца мая во многих городах страны проходили массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием, после чего он умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.