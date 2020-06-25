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В Приангарье погиб подросток, попав под дорожный каток

Он работал в составе бригады, которая укладывала асфальт в микрорайоне Угольщиков в Тулуне

ИРКУТСК, 25 июня. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело в связи с гибелью 16-летнего подростка под асфальтоукладочным катком в Тулуне. Молодой человек был в составе бригады, работавшей неофициально, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СК.

"По версии следствия, 23 июня молодой человек в составе бригады работал на укладке асфальта в микрорайоне Угольщиков города Тулун. Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия. Установлено, что бригада работала неофициально, у подростка был первый рабочий день. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают рабочих, а также индивидуального предпринимателя, который их нанял.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека").

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