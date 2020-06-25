В Хабаровском крае перевернулся плот с тремя детьми

ХАБАРОВСК, 25 июня. /ТАСС/. Плот с тремя мальчиками опрокинулся в минувшую среду на карьере у поселка Херпучи в Хабаровском крае, двое из них погибли. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Трое мальчиков восьми лет добрались на велосипедах до карьера от золотодобывающих драг вблизи поселка Херпучи. При условии, что погода была плохая - было холодно, и шел небольшой дождь, мальчики решили соорудить плот и поплавать на нем в "большой луже". В результате неосторожных действий плот опрокинулся. Один мальчик смог выбраться на берег, двое утонули", - говорится в сообщении.