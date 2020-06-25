Уголовное дело возбудили после пожара в лесу Якутии, возникшего из-за сельхозпала

ЯКУТСК, 25 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Среднеколымском районе Якутии после пожара, который возник из-за распространения огня на лесной массив с сельскохозяйственного пала. Об этом сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

"Установлено, что на территории района зарегистрирован лесной пожар общей площадью 10 301 га. Огнем уничтожено более 1,7 тыс. куб. м древесины породы лиственница, сумма ущерба, причиненная лесному фонду РФ, составила свыше 65 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Согласно материалам проверки прокуратуры, причиной пожара стали незаконные действия местного жителя, который произвел сельскохозяйственный пал, огонь от которого перекинулся на лесной массив. Дело возбудили по ч. 2 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением крупного ущерба").

Как сообщили в пресс-службе ведомства, пожар начался 27 мая и был ликвидирован 2 июня. Прокуратура сразу организовала проверку.

По данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действует 92 природных пожара, пройденная огнем площадь - более 710 тыс. га, при этом площадь активного горения составляет более 1 тыс. га. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 260 природных пожаров. За сутки возникло 36 пожаров и семь ликвидировано, угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Почти вся континентальная территория региона представляет собой зону сплошной многовековой мерзлоты. Общая площадь лесов в регионе оставляет 256 107,6 тыс. га, или 83,4% его территории.