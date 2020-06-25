Следователи возбудили дело после гибели двух детей в карьере у поселка в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 25 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели детей, катавшихся на плоту в карьере у поселка в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Трое мальчиков восьми лет накануне добрались на велосипедах до карьера от золотодобывающих драг вблизи поселка Херпучи и решили покататься на самодельном плоту. Плот опрокинулся, один ребенок смог выбраться на берег, двое других утонули.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении.

Следователи установят обстоятельства произошедшего, причины, по которым маленькие дети оказались одни у водоема.