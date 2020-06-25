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75-летие Победы

Источник: дело на разбившего стекло микроавтобуса ФСО солдата возбуждать не стали

Cолдата отправили к психиатрам

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении солдата-срочника, разбившего стекло микроавтобуса ФСО перед парадом Победы, не стали возбуждать. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв. Уголовное дело не возбуждалось, солдата отправили к психиатрам", - сказал источник.

Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что солдат должен был участвовать в параде, но перед его началом молодого человека перевели в резерв, и он разбил стекло микроавтобуса ФСО.

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Россия75-летие Победы
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