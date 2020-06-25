СМИ: российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

ХЕЛЬСИНКИ, 25 июня. /ТАСС/. Российский траулер, на борту которого 35 человек, сел на мель у берегов Норвегии в районе острова Арнойя в губернии Тромс. Об этом сообщила в четверг газета Nordlys.

"Мы получили сообщение о том, что российское судно село на мель к юго-востоку от Арнойя, в 06:00 по местному времени (07:00 мск)", - приводит издание слова представителя центрального спасательного управления Борда Мортенсена. По его словам, в судно поступает вода.

Два норвежских судна находятся в настоящее время рядом с траулером и следят за ситуацией. По информации телекомпании NRKO, на место вылетел также вертолет со спасателями.

"Нам нужно посмотреть, что будет требоваться и придется ли эвакуировать людей с судна", - отметил Мортенсен, добавив, что ситуация в данный момент стабильна.

По данным NRKO, речь идет о российском рыболовном судне "Кокшайск".