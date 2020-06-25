Источник: боксер Кушиташвили готов выплатить компенсацию пострадавшему росгвардейцу

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, обвиняемый в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, готов выплатить пострадавшему компенсацию. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Кушиташвили намерен нивелировать перед потерпевшим последствия инкриминируемого ему деяния", - сказал источник.

30 марта суд удовлетворил ходатайство защиты и изменил боксеру меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Позднее суд продлил домашний арест до 1 июля. Как следует из материалов дела, Кушиташвили нанес потерпевшему два удара кулаками по лицу, что привело к закрытому перелому костей носа со смещением.

Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной в Москве сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске у Кушиташвили 0,61 грамма кокаина, что квалифицируется как значительный размер. Так как он является военнослужащим, дело расследуют военные следователи СК. В его отношении было возбуждено дело по ч. 2 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 1 ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере") УК РФ. Первая из статей является тяжкой, по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы. 14 февраля в суде стали известны результаты анализов, согласно которым в моче спортсмена обнаружены следы кокаина. Защита боксера настаивает на невиновности Кушиташвили.

Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионате России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером.