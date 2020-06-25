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В консульстве заявили, что необходимости в спасении траулера РФ у берегов Норвегии нет

Корабль ждет прилива

ХЕЛЬСИНКИ, 25 июня. /ТАСС/. Необходимость в проведении операции по спасению севшего на мель у берегов Норвегии российского рыболовного траулера "Кокшайск" отсутствует, моряки и норвежские спасатели ждут прилива. Об этом сообщили в четверг ТАСС в генеральном консульстве России в Киркенесе.

Судно, на борту которого 35 человек, село на мель в районе острова Арнойя в губернии Тромс.

"Мы связались с главным спасательным центром Северной Норвегии, где нам пояснили, что вода сильно отошла и корабль просто стоит на мели, но к 15:00 по местному времени (16:00 мск) она [как ожидается] поднимется и они уйдут в воду. К нашему кораблю подойдет корабль береговой охраны Норвегии и поможет ему", - рассказали в генконсульстве.

"С экипажем все нормально, это подтвердил и капитан. В спасательной операции нет необходимости", - добавили там.

Также, по данным дипмиссии, судно в результате происшествия не получило повреждений.

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