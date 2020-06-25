В суд направлено дело об убийстве ветерана в Подмосковье

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве ветерана Великой Отечественной войны в Подмосковье направлено в суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области и Главном следственном управлении СК по Подмосковью.

"Уголовное дело будет направлено в Московский областной суд", - сообщили в прокуратуре.

Как уточнили в СК, по делу два брата 26 и 29 лет обвиняются в убийстве и разбойном нападении с причинением тяжкого вреда здоровью. "Кроме этого, один из них обвиняется в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ) и сбыте государственных наград (ст. 324 УК РФ)", - сообщили в ГСУ.

По версии следствия, ночью 6 марта обвиняемые с соучастниками проникли в квартиру в Подольске, избили 93-летнего ветерана и похитили у него 1 млн рублей, а также ордена, медали и другое имущество общей стоимостью более 600 тыс. рублей. "Похищенные предметы и документы они впоследствии сбыли в одном из московских ломбардов", - добавили в ГСУ. От черепно-мозговой травмы потерпевший скончался через несколько дней в больнице.

Также следователи установили личность соучастника нападения. Мужчине заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в федеральный розыск.

Как сообщили в прокуратуре, за несколько часов до убийства ветерана один из соучастников продал ему муляжи старинных монет, не обладающих культурной и исторической ценностью. Кроме того, он ограбил 47-летнюю местную жительницу, похитив у нее имущество на общую сумму менее 10 тыс. рублей.

Обвиняемые арестованы. Все похищенное у ветерана имущество обнаружено и изъято.