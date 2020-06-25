В Шри-Ланке двух россиян заключили в СИЗО по делу ученого-биолога Игнатенко

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Суд в Шри-Ланке заключил в СИЗО двух россиян по делу ученого из РФ Александра Игнатенко, которого местные власти обвинили в незаконном сборе насекомых. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Под стражу взяты двое друзей Игнатенко: Рябов Артем и Калифян Николай. Они могли быть отпущены под поручительства, но местные жители согласились поручиться за них лишь за денежное вознаграждение. Денег у наших соотечественников не оказалось, и Рябова с Калифяном отправили в СИЗО", - сказал правозащитник.

По его словам, в ходе всех заседаний суда им не был предоставлен переводчик, что нарушает базовые права человека на защиту. "В изоляторе этих россиян держат в камере, где находятся еще порядка 90 человек, значительная часть которых обвиняется в насильственных преступлениях: терактах, убийствах, а также в наркоторговле. Люди там спят на полу, вплотную друг к другу. Все это нарушает международные нормы содержания заключенных", - отметил Мельников.

Он добавил, что сам Игнатенко экстренно помещен в больницу, так как из-за тюремного питания у него открылась язва.

Игнатенко - ученый, сотрудник Ростовского зоопарка. Он с двумя друзьями был задержан в Шри-Ланке по обвинению в нанесении вреда окружающей среде путем причинения смерти жукам и другим видам мелких животных. Россияне вину не признают и утверждают, что собирали лишь мертвых насекомых, которых фотографировали и выбрасывали, причем делали это вне заповедника, как того требует местное законодательство.

"Я написал открытое письмо на имя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с просьбой оказать максимальное содействие арестованным в Шри-Ланке россиянам, в том числе предоставить им консульскую поддержку", - отметил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. По его словам, это письмо также подписали 77 ведущих российских ученых-биологов. Он добавил, что в настоящее время Игнатенко, Рябов и Калифян нуждаются в материальной помощи. "Им необходимы деньги для оплаты адвокатов, в связи с этим их родственники объявили открытый сбор средств, создали для этого специальный сайт и просят всех, у кого есть возможность, откликнуться", - заключил Мельников.