Генпрокуратура Белоруссии разбирается с проблемой обеспечения водой жителей Минска

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии занялась проблемой обеспечения водой жителей Фрунзенского и Московского районов Минска, где проживает около 760 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг отдел информации генпрокуратуры на сайте ведомства.

"В связи с многочисленными обращениями граждан о ненадлежащем качестве питьевой воды в отдельных районах Минска Генеральная прокуратура с привлечением специалистов, в том числе санитарно-эпидемиологических служб, проводит проверку исполнения законодательства о питьевом водоснабжении", - отмечается в сообщении.

В прокуратуре проинформировали, что в ходе проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований к содержанию, эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, гигиенических требований к качеству воды, а также действиям должностных лиц организаций, оказывающих услуги водоснабжения. "Проверка находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры", - заявили в надзорном ведомстве.

Проблема с обеспечением водой, отвечающей санитарным нормам, возникла в двух крупнейших районах Минска 24 июня. Люди почувствовали, что из кранов идет неприятная по вкусу и запаху вода. Тогда представители предприятия "Минскводоканал" объяснило это тем, что "сильный запах на очистной водопроводной станции, которая подает воду в Московский и Фрунзенский районы, связан с высокими температурами, которые установились в последние дни". К вечеру "Минскводоканал" приступил к промывке магистральных водоводов. В это время двух районах города был организован подвоз воды с привлечением 24 автоцистерн, к которым выстраивались огромные очереди желающих набрать чистой воды. В магазинах минчане активно раскупали воду, жители других районов допоздна развозили воду по адресам, указанным в социальных сетях.

Утром в четверг представители "Минскводоканала" заявили, что "на основании требования санитарных служб использование воды для питьевых нужд во Фрунзенском и Московском районах запрещено". Городские власти опубликовали список более 20 адресов, куда организован подвоз чистой питьевой воды в цистернах. МЧС также опубликовало карту своих подразделений, куда можно обратиться за получением чистой воды.

В Московском районе Минска проживает около 300 тыс. человек, Фрунзенском - около 460 тыс.