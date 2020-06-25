Пострадавший после падения параплана в Сочи турист умер в больнице

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший в результате падения параплана в Сочи, умер в больнице. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, распространенном в четверг.

Ранее сообщалось, что 20 июня 38-летний мужчина обратился к индивидуальному предпринимателю за платной услугой по катанию на параплане. Во время планирования произошел загиб крыла параплана и его крушение на склон горы Роза Пик. В результате происшествия мужчина и 34-летний инструктор получили телесные повреждения и были доставлены в лечебное учреждение. Сочинской транспортной прокуратурой было организовано проведение проверки.

"Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СК РФ по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой погиб 38-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Пострадавший инструктор находится в медицинском учреждении, где ему продолжают оказывать необходимую помощь.

Председатель клуба "Сочи-параплан" при Федерации спорта сверхлегкой авиации Краснодарского края Егор Терентьев сообщал ТАСС, что компания, организующая полеты на параплане, возьмет на себя поддержку и обеспечение во время лечения пострадавших. Деятельность компании была приостановлена до конца расследования инцидента.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.