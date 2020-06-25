Премьер Белоруссии поручил решить проблему обеспечения Минска чистой водой

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко ознакомился с ситуацией во Фрунзенском районе Минска по организации подвоза чистой питьевой воды, где со вчерашнего дня жителям запретили употреблять воду из крана в связи с ее плохим качеством. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы белорусского правительства.

"В настоящее время задействованы все имеющиеся автомобили, в связи с чем даны оперативные поручения по срочной переброске дополнительных машин с питьевой водой из других регионов", - отметили в пресс-службе.

В Совмине проинформировали, что по поручению премьер-министра министерство антимонопольного регулирования и торговли проводит оперативную встречу с представителями торговли и производителей по вопросам увеличения объемов поставок питьевой воды и недопущению роста цен в связи с повышенным спросом на нее. "Распоряжением премьер-министра также создана межведомственная рабочая группа для оценки ситуации с попаданием некачественной воды в систему водоснабжения, оценки действий должностных лиц и выработки мер по недопущению подобной ситуации в будущем", - заявили в правительстве Белоруссии.

Более 2,2 тысячи многоквартирных жилых домов в Минске затронула проблема, связанная с обеспечением чистой питьевой водой, сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

"Это 1,4 тыс. домов во Фрунзенском районе, примерно 860 - в Московском. В первом прописаны 460 тыс. человек, 310 тыс. - в Московском", - уточнил замглавы Мингорисполкома.

Директор предприятия "Минскводоканал" Олег Аврутин не смог уточнить, когда удастся полностью решить проблему обеспечения жителей двух крупнейших районов Минска качественной водой. "Тяжело сказать, хотя процесс управляемый. Судя по той динамике, что более 100 домов уже имеют нормальную воду, мы рассчитываем на скорое разрешение ситуации", - отметил руководитель "Минскводоканала".

О проблеме

Проблема с обеспечением водой, отвечающей санитарным нормам, возникла в двух крупнейших районах Минска - Фрунзенском и Московском 24 июня. Люди почувствовали, что из кранов идет неприятная по вкусу и запаху вода. Тогда представители предприятия "Минскводоканал" объяснили это тем, что "сильный запах на очистной водопроводной станции, которая подает воду в Московский и Фрунзенский районы, связан с высокими температурами, которые установились в последние дни". В двух районах города был организован подвоз воды с привлечением 24 автоцистерн, к которым выстраивались огромные очереди желающих набрать чистой воды. В магазинах минчане активно раскупали воду, жители других районов допоздна развозили воду по адресам, указанным в социальных сетях.

Утром в четверг представители "Минскводоканала" заявили, что "на основании требования санитарных служб использование воды для питьевых нужд во Фрунзенском и Московском районах запрещено". Городские власти опубликовали список более 20 адресов, куда организован подвоз чистой питьевой воды в цистернах. МЧС также опубликовало карту своих подразделений, куда можно обратиться за получением чистой воды.

В Московском районе Минска проживает около 300 тыс. человек, Фрунзенском - около 460 тыс.