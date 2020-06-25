Суд изменил меру пресечения подозреваемому в мошенничестве бывшему главе Кирова Быкову

КИРОВ, 25 июня. /ТАСС/. Первомайский районный суд Кирова изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий для бывшего главы Кирова Владимира Быкова, подозреваемого в получении взяток, мошенничестве с землей в городском Парке Победы и растрате средств. Об этом в четверг сообщила ТАСС адвокат Елена Коротких.

"Первомайский районный суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий до конца следствия", - сказала собеседница агентства. Информацию ТАСС подтвердили в суде. Собеседники агентства не пояснили, какие именно действия запрещены Владимиру Быкову.

Быков был задержан 29 ноября 2019 года, 30 ноября суд заключил его под домашний арест. По данным СК, в 2014-2016 годах Быков, занимая должность главы Кирова, получил от одного из предпринимателей через посредника взятку в размере 7,8 млн рублей, за эти деньги он обещал покровительство при заключении договоров с "Автотранспортным предприятием" на поставку топлива независимо от его качества. Также Быков подозревается в пособничестве мошенничеству на 22 млн рублей. По версии следствия, он в 2014-2017 годах содействовал предпринимателю в хищении денежных средств АО "АТП", выделяемых на закупку дизельного топлива, путем поставок в адрес компании под видом дизельного топлива более дешевых нефтепродуктов, не соответствующих условиям договора.

Кроме того, в отношении бывшего главы города возбуждены уголовные дела о мошенничестве с землей в Парке Победы. По версии следствия, в 2007-2015 годах руководитель "Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения" (КЗОРС) Леонид Яфаркин и экс-глава города путем обмана приобрели право на земельный участок в городе Кирове, кадастровая стоимость которого была необоснованно снижена с 51 млн рублей до 1,8 млн рублей. Быков обеспечил получение КЗОРС разрешения на строительство спортивного комплекса, после введения в эксплуатацию которого мэрия и КЗОРС заключили договоры купли-продажи части земельного участка по цене более 338 тыс. рублей. Далее Яфаркин и Быков реализовали участок по частям за более чем 126 млн рублей при его реальной рыночной стоимости не менее 165 млн рублей.

Также сотрудники УФСБ установили, что в период с 2010 года по 2018 год Быков через заключения договоров по завышенной стоимости путем растраты похитил денежные средства муниципального образования "Город Киров" и компании "Электронный проездной" на сумму не менее 34 млн рублей.

Быков в 2007 году был избран главой города Кирова, с 2016 года по 2019 год являлся председателем Заксобрания Кировской области шестого созыва. 25 октября 2019 года Быков досрочно сложил полномочия председателя и депутата. Как сообщили в информационном управлении Заксобрания, такое решение было связано с переходом на другую работу.