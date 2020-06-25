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СК объявил в международный розыск журналиста Муждабаева

По данным СК, журналист разместил на странице в Facebook два материала с призывами к насилию и захвату россиян на территории Украины для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова
Айдер Муждабаев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Айдер Муждабаев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Следствие объявило в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, заочно обвиняемого в призывах к терроризму. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ заочно предъявлено обвинение российскому гражданину Айдеру Муждабаеву. Ему инкриминируется совершение с использованием интернета публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), - сообщили в СК. - В настоящее время Муждабаев объявлен в международный розыск".

Как отмечается, следствие подготовило материалы для его заочного ареста.

По данным СК, журналист разместил на своей странице в Facebook два материала с призывами к насилию и захвату россиян на территории Украины для последующего обмена на осужденного в РФ за террористические преступления Олега Сенцова.

Муждабаев начинал карьеру журналиста в печатных изданиях Тамбова. С 1998 года он работал в газете "Московский комсомолец", с 2008 года занимал должность заместителя главного редактора. В 2015 году переехал на постоянное место жительства на Украину, став заместителем гендиректора украинского телеканала ATR.

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