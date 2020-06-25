Мосгорсуд признал законным арест издателя "Медиазоны" Верзилова на 15 суток

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным решение арестовать издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова на 15 суток за мелкое хулиганство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил признать законным решение об аресте Верзилова, а жалобу его стороны защиты отклонить", - сообщили агентству.

Мещанский суд 22 июня признал Верзилова виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка") и назначил наказание в виде 15 суток ареста.

Ранее сообщалось, что полиция составила протокол в отношении Верзилова о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП), которая предусматривает до 15 суток ареста. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, Верзилов готовил "акцию на 24 июня". Согласно материалам дела, Верзилов в грубой форме нецензурно бранился вечером 21 июня у входа на станцию метро "Красносельская" и в 500 метрах от ОВД "Красносельский", где его допрашивали следователи.

21 июня Верзилова допросили как свидетеля по ст. 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Он отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

По этому же делу прошел обыск в столичном музее АРТ4 и квартире его владельца Игоря Маркина. Верзилов был задержан утром в воскресенье в своей московской квартире.