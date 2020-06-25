Открытое горение в здании под Сыктывкаром ликвидировали

СЫКТЫВКАР, 25 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в ООО "Форест пил" под Сыктывкаром, которое достигло площади 3 тыс. кв. метров, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Республике Коми.

"В 14:10 мск ликвидация открытого горения пожара на территории ООО "Форест Пил" в Сыктывкаре. На месте работают 70 человек и 26 единиц техники. Проводятся работы по проливке и разборке конструкций", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что в 06:40 поступила информация о возгорании кровли производственного здания в промышленной зоне Сыктывкара. Площадь пожара составляла 700 кв. м, а затем достигла 3000 кв. м. Горела кровля сушильного отделения деревообрабатывающего предприятия. Пожарные эвакуировали из помещения 30 единиц техники, 18 газовых баллонов. Спасатели устранили угрозу взрыва и возгорания 14 кубометров дизтоплива. К 10:16 пожар локализовали на площади в 3 тыс. кв. метров. В результате возгорания никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается, на месте работают дознаватель и сотрудники испытательной пожарной лаборатории.