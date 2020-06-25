Росздравнадзор пресек нелегальный оборот онкопрепаратов в аптеке Москвы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Нелегальный оборот препаратов для лечения онкологических заболеваний выявили и пресекли в Московской аптеке. Предполагаемая сумма реализации превышает 2 млн рублей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управления Росздравнадзора по Москве и Московской области.

"В начале недели территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области успешно проведена контрольная закупка препарата, применяемого при лечении онкологических заболеваний. Аптека осуществляла розничную торговлю дистанционным способом без специального разрешения Росздравнадзора. Установлено, что препарат ранее поставлялся только в государственную аптечную сеть Республики Крым и на территории Москвы находится в гражданском обороте нелегально", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что по итогам проверочного мероприятия будут составлены протоколы по ст. 14.1 и 6.33 КоАП РФ. Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО "Русфарма". В Росздравнадзоре подчеркнули, что административное расследование по данному случаю продолжается, устанавливается происхождение препаратов.

"В рамках административного расследования специалисты территориального органа выехали в аптечный пункт ООО "Русфарма", откуда курьер доставил препарат в ходе контрольной закупки. В ходе выезда в помещении аптечного пункта обнаружены лекарственные препараты неустановленного происхождения, применяемые при лечении пациентов с онкологическими заболеваниями и COVID-19. Предполагаемая сумма реализации - более 2 млн рублей. Препараты арестованы и изъяты. Помещение аптеки опечатано", - заключили в пресс-службе.