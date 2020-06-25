Бывший главврач владимирской ОКБ призналась в получении взятки в 1,5 млн рублей

ВЛАДИМИР, 25 июня. /ТАСС/. Бывший главный врач Областной клинической больницы Владимира Любовь Быкова, в ноябре 2019 года арестованная по делу о коррупции, признала вину в получении взятки 1,5 млн рублей за нарушения при проведении торгов по нацпроекту. Об этом в четверг сообщается на сайте прокуратуры Владимирской области.

"Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемая признала в полном объеме", - сообщили в прокуратуре.

Как установило следствие, с августа 2018 года по октябрь 2019-го Быкова в нарушение антимонопольного законодательства и законодательства о закупках товаров для государственных нужд, обеспечила победу конкретной коммерческой фирмы в электронном аукционе на поставку в больницу в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" компьютерного томографа стоимостью свыше 72 млн рублей. В отношении главного врача были возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток в крупном размере"), а также ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями").

Как уточнили в прокуратуре, Быкова получила незаконное вознаграждение в размере 950 тыс. рублей за устранение потенциальных конкурентов и создание других благоприятных условий, которые помогли победить в аукционе одной из фирм. В результате незаконные действия главврача нанесли бюджету ущерб более 4 млн рублей. Еще 500 тыс. рублей обвиняемая получила от представителей этой же компании за обеспечение победы в торгах на поставку электрокардиостимуляторов и расходных материалов для отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы.

По ходатайству следователя арестовано недвижимое имущество обвиняемой, стоимость которого превышает 1,5 млн рублей.

Продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителей коммерческих фирм по факту хищения мошенническим путем бюджетных денежных средств.