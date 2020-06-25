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Суд приговорил к 3,5 года колонии директора актрисы Элины Быстрицкой за мошенничество

Гособвинение просило приговорить Ксению Рубцову к четырем годам колонии общего режима

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима концертного директора и помощницу актрисы Элины Быстрицкой Ксению Рубцову по делу о мошенничестве со счетами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Рубцову виновной по части 4 статьи 159 УК РФ и назначил ей наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказала представитель суда. Также суд частично удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с Рубцовой 34 млн 700 тыс. рублей.

Гособвинение в ходе прений сторон просило приговорить Рубцову к четырем годам колонии общего режима.

Как сообщали СМИ, уголовное дело было возбуждено по заявлению сестры актрисы о снятии со счетов знаменитости крупной суммы денег. Рубцову обвинили в присвоении свыше 35 млн рублей со счетов Быстрицкой, которую она опекала и от которой получила доверенность на распоряжение деньгами.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая (1928-2019) сыграла более 40 ролей в кино, в том числе в фильмах "Тихий Дон", "Неоконченная повесть", "Добровольцы", "Русский сувенир", "Все остается людям", преподавала в Высшем театральном училище имени М.С. Щепкина, в ГИТИСе.

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РоссияБыстрицкая, Элина Авраамовна
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