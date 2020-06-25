AP: сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Власти американского штата Род-Айленд установили, что причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - в городе Кранстоне было огнестрельное ранение в голову, нет свидетельств того, что речь идет о преступлении. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

Информацию о смерти 84-летнего Сергея Хрущева в США подтвердила ТАСС 18 июня внучка бывшего советского лидера Нина Хрущева.

AP приводит слова представителя бюро судебно-медицинской экспертизы в Род-Айленде Джозефа Уэнделкина. Он отметил, что причиной смерти было огнестрельное ранение в голову.

В материале также приводится комментарий представителя полицейского управления Кранстона Тодда Паталано. Как он сообщил, у властей нет причин полагать, что речь идет о преступлении. Агентство не разъясняет, считают ли американские власти, что Хрущев совершил самоубийство, или рассматривают версию о том, что произошел несчастный случай.

Сергей Хрущев родился в Москве в 1935 году. В 1959-м он сопровождал своего отца в поездке по США. В 1963 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда, являлся лауреатом Ленинской премии. В 1991 году сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС переехал в США, где читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд). Впоследствии он получил гражданство США, где проживал до самой смерти.