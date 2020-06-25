В Подмосковье в ДТП с двумя машинами погибли три человека

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Дмитров - Талдом в Подмосковье. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в результате аварии погибли три человека, еще один пострадал.

"Сегодня около 15:30 на 34-м км автодороги Дмитров - Талдом (Талдомский городской округ) произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП три человека погибли и один получил телесные повреждения, после чего был госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.