Суд вернул в прокуратуру уголовное дело москвички, написавшей о вывозе тел из обсервации

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы в четверг вернул межрайонному прокурору уголовное дело в отношении жительницы столицы Ольги Толокевич, обвиняемой в распространении фейка о якобы вывозе тел умерших людей из обсервации. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, возврат дела прокурору связан с нарушениями при составлении обвинительного заключения.

"Уголовное дело в отношении Толокевич возвращено прокурору в связи с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения", - сказала пресс-секретарь суда Марина Макушина.

По ее словам, Толокевич заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, который предусматривает назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального. Кроме того, при особом порядке суд не исследует доказательства по делу и выносит приговор после прений сторон.

Уголовное дело в отношении москвички было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы. По версии следствия, женщина, являясь модератором группы в социальной сети, разместила заведомо ложную информацию о том, что в ночное время из обсервационного центра, расположенного в районе Крылатское, вывозятся тела людей, погибших от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Основным мотивом размещения недостоверной информации явилось увеличение числа подписчиков группы.

Женщине предъявлено обвинение по ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан"), которая предусматривает штраф в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы либо ограничение свободы на срок до трех лет. Как ранее сообщили в СК, женщина призналась в содеянном.

Ранее Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к фейковой информации.

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