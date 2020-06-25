В Нижнем Новгороде загорелось здание музея Горького, находящегося на реставрации

ТАСС, 25 июня. Пожар произошел на втором этаже в здании Литературного музея А. М. Горького в Нижнем Новгороде, существует угроза распространения огня на другие части объекта. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

"В 17:20 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Минина, дом 26, "Литературный музей А. М. Горького", который находится на реставрации. Существует угроза распространения огня на другие части здания", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, площадь пожара составляет 150 кв. метров.

В ведомстве добавили, что ранг пожара повышен до третьего.